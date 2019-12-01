BİLSEM öğretmen atamalarına yoğun ilgi gösteriliyor. BİLSEM 2020 öğretmen ataması ne zaman? BİLSEM öğretmen atama başvuru şartları nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'e öğretmen seçme ve atama kılavuzunu yayımladı. Öğretmenler kılavuzda yayımlanan şartlara göre belirlenen tarih içerisinde başvurularını gerçekleştirecek. 2020 yılı için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-09 Aralık 2019 olarak belirlendi. BİLSEM 2020 öğretmen atamaları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

BİLSEM 2020 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

2020 Bilim ve Sanat Merkezlerlerine (BİLSEM) öğretmen seçme ve atama kılavuzu MEB üzerinden yayınlandı. Buna göre öğretmen atama takvimi belli oldu. 2020 yılı için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-09 Aralık 2019 olarak belirlendi.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,

c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu 5 Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre, atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezi, ilkokullar da sınav ile tespit edilerek özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayarak kendilerini daha da geliştirmek ve üst düzeye çıkarmak için devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumudur.