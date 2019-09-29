BİM 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM'e bu hafta neler gelecek? sorusunun yanıtı cevap buldu. Herhafta müşterilerine birbirinden cazip fırsatlı ürünler sunan BİM'de aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. BİM müşterileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel ürünler var. BİM'de bu hafta; Yüz Paleti Carla 19,90 TL'den, Maskara Volumissime L’oreal Paris 24,90 TL'den, Kajal Liner Flormar 7,95 TL'den, Parfüm Roxanne 20 ml 8,95 TL'den ve Beyaz Saç Kapatıcı Schwarzkopf 120 ml 19,90 TL'den satışa sunuluyor. BİM 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu sizlerle...

BİM'E BU HAFTA NELER GELECEK?

BİM'de bu hafta; Yüz Paleti Carla 19,90 TL'den, Maskara Volumissime L’oreal Paris 24,90 TL'den, Kajal Liner Flormar 7,95 TL'den, Parfüm Roxanne 20 ml 8,95 TL'den ve Beyaz Saç Kapatıcı Schwarzkopf 120 ml 19,90 TL'den satışa çıkarılacak.

BİM 1 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!