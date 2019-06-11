BİM 11 Haziran aktüel ürünler listesi marketlerde! 11 Haziran BİM aktüel ürünler listesi fırsatlarla dolu!

‘BİM 11 Haziran aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?’ sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. BİM marketler zincirinde yerine alan çok ucuz ürünler alışverişe çıkacaklar tarafından merak ediliyor. Bu haftaki BİM aktüel ürünler listesindeki fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar hangi ürünlerde indirip olup olmadığını araştırıyor. BİM 11 Haziran aktüel ürünler listesinde bu hafta temizlik ve bakım ürünleri ön olan çıkıyor. Bu haftaki BİM aktüel ürünler listesindeki fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar hangi ürünlerde indirip olup olmadığını araştırıyor. BİM 11 Haziran aktüel ürünler listesinde bu hafta temizlik ve bakım ürünleri ön olan çıkıyor. Ayrıca, ağız bakım suyu+diş macunu 19,90 TL, wax taft 75 ml 19,90’den sizlere sunuluyor. İşte BİM 11 Haziran aktüel ürünler listesine dair tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

BİM 7 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.