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BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e bu hafta neler gelecek?

BİM'e bu hafta neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel ürünler müşterilere sunuluyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'in aktüel ürünler kataloğu hızlıca tüketiliyor.BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birbirinden güzel ürünler yer alıyor. BİM'de bu hafta; Dalin Civciv Bebek Şampuanı 650 ml 15,90 TL'den, Dalin Bebek Kolonyası 150 ml 9,95 TL'den, Dushy Duş Jeli 1000 ml 8,95 TL'den, Palmolive Şampuan 380 ml 8,95 TL'den ve Maybelline 2 Renk Color Shoe Ruj + Telefon Yüzüğü 19,90 TL'den satılacak.

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BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu hafta neler gelecek? sorusunun yanııt tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel ürünler müşterilere sunuluyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'in aktüel ürünler kataloğu hızlıca tüketiliyor. BİM'de bu hafta;  Dalin Civciv Bebek Şampuanı 650 ml 15,90 TL'den, Dalin Bebek Kolonyası 150 ml 9,95 TL'den, Dushy Duş Jeli 1000 ml 8,95 TL'den, Palmolive Şampuan 380 ml 8,95 TL'den ve Maybelline 2 Renk Color Shoe Ruj + Telefon Yüzüğü 19,90 TL'den raflardaki yerini alacak. 
 
BİM'E BU HAFTA NELER GELECEK? 
BİM'de bu hafta;  Dalin Civciv Bebek Şampuanı 650 ml 15,90 TL'den, Dalin Bebek Kolonyası 150 ml 9,95 TL'den, Dushy Duş Jeli 1000 ml 8,95 TL'den, Palmolive Şampuan 380 ml 8,95 TL'den ve Maybelline 2 Renk Color Shoe Ruj + Telefon Yüzüğü 19,90 TL'den raflardaki yerini alacak. 
 
BİM 12 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 

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