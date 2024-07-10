BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu | 29,999 TL'ye dağ bisikleti fırsatı

BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM'de bu cuma yine birbirinden çeşitli aktüel ürünler raflardaki yerini alacak. Kataloğa göre Ape Ryder Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 29,999 TL, RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet: 29,999 TL, Mounty 27.5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet: 3,999 TL, Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2,999 TL'den satılacak. İşte BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğunun tamamı...BİM 12 TEMMUZ KATALOĞU
Senna 50″ 4K Smart Android TV: 10,999 TL (2 yıl garantili)
Senna 42″ HD Android TV: 6,999 TL (2 yıl garantili)
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2,999 TL (Otomatik kablo sarıcı, kaset filtre, teleskopik vakum borusu)Fakir Lucky Dik Süpürge: 1,799 TL
Heifer Mega Robot Blender Set: 1,399 TL (Çift hız seviyesi, paslanmaz çelik parçalayıcı ayak, mikser top ve rende bıçak seti)Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı: 479 TL
Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 265 TL
Pratik House Elektrikli Su Pompası: 99 TLKumtel USB Fan: 179 TL
Kumtel Şarjlı El Fanı: 129 TL
Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 39,999 TL (2 yıl garantili)
Ape Ryder Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 29,999 TL
RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet: 29,999 TL
Mounty 27.5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet: 3,999 TL
Pratik House İbrik Mozaik Lamba: 999 TL
Pratik House Deve Boynu İbrik Mozaik Lamba: 799 TL
Pratik House Gaz Lambası: 199 TL
Çaydanlık: 599 TL
Amboos Rendeli Karıştırma Kabı: 499 TL
Chef's Krep Tava: 199 TL
Benante Dondurma Kaşığı: 75 TL
Okyanus Hamur Porsiyonlayıcı: 119 TL
Okyanus Krema Pompası: 39,50 TL
Okyanus Un Eleği: 39,50 TL
Okyanus Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu: 129 TL
Pasta Süsü Çeşitleri: 29 TL
Merserize Kadın Şapka: 139 TL
Erkek Şapka: 139 TL
Kulaklı Çocuk Şapka: 159 TL
Merserize Kız Çocuk Şapka: 119 TL
Kalın Askılı Kadın Bluz: 109 TL
Kadın Pantolon: 159 TL
Erkek Hambez Şort: 139 TL
Kadın Askılı Şort Takım: 175 TL
Kadın Çanta: 199 TL
Kadın Kemer: 69 TL
Masa Örtüsü: 89 TL
Kırlent Kılıfı: 149 TL