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  • BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu | 29,999 TL'ye dağ bisikleti fırsatı
Yaşam

BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu | 29,999 TL'ye dağ bisikleti fırsatı

Her cuma birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduran BİM'in 12 Temmuz kataloğu yayınlandı. BİM'in bu cuma kataloğu da dopdolu. BİM'de Senna 50¨ 4K Smart Android TV: 10,999 TL, Senna 42¨ HD Android TV: 6,999 TL, Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 265 TL, Pratik House Elektrikli Su Pompası: 99 TL'den satışa sunulacak. İşte kataloğun tamamı...

10 Temmuz 2024 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu | 29,999 TL'ye dağ bisikleti fırsatı
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BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM'de bu cuma yine birbirinden çeşitli aktüel ürünler raflardaki yerini alacak. Kataloğa göre Ape Ryder Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 29,999 TL, RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet: 29,999 TL, Mounty 27.5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet: 3,999 TL, Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2,999 TL'den satılacak. İşte BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

BİM 12 TEMMUZ KATALOĞU

Senna 50″ 4K Smart Android TV: 10,999 TL (2 yıl garantili)

Senna 42″ HD Android TV: 6,999 TL (2 yıl garantili)

Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2,999 TL (Otomatik kablo sarıcı, kaset filtre, teleskopik vakum borusu)

Fakir Lucky Dik Süpürge: 1,799 TL

Heifer Mega Robot Blender Set: 1,399 TL (Çift hız seviyesi, paslanmaz çelik parçalayıcı ayak, mikser top ve rende bıçak seti)

Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı: 479 TL

Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 265 TL

Pratik House Elektrikli Su Pompası: 99 TL

Kumtel USB Fan: 179 TL

Kumtel Şarjlı El Fanı: 129 TL

Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 39,999 TL (2 yıl garantili)

Ape Ryder Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 29,999 TL

RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet: 29,999 TL

Mounty 27.5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet: 3,999 TL

Pratik House İbrik Mozaik Lamba: 999 TL

Pratik House Deve Boynu İbrik Mozaik Lamba: 799 TL

Pratik House Gaz Lambası: 199 TL

Çaydanlık: 599 TL

Amboos Rendeli Karıştırma Kabı: 499 TL

Chef's Krep Tava: 199 TL

Benante Dondurma Kaşığı: 75 TL

Okyanus Hamur Porsiyonlayıcı: 119 TL

Okyanus Krema Pompası: 39,50 TL

Okyanus Un Eleği: 39,50 TL

Okyanus Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu: 129 TL

Pasta Süsü Çeşitleri: 29 TL

Merserize Kadın Şapka: 139 TL

Erkek Şapka: 139 TL

Kulaklı Çocuk Şapka: 159 TL

Merserize Kız Çocuk Şapka: 119 TL

Kalın Askılı Kadın Bluz: 109 TL

Kadın Pantolon: 159 TL

Erkek Hambez Şort: 139 TL

Kadın Askılı Şort Takım: 175 TL

Kadın Çanta: 199 TL

Kadın Kemer: 69 TL

Masa Örtüsü: 89 TL

Kırlent Kılıfı: 149 TL

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