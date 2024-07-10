BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu | 29,999 TL'ye dağ bisikleti fırsatı

BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM'de bu cuma yine birbirinden çeşitli aktüel ürünler raflardaki yerini alacak. Kataloğa göre Ape Ryder Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 29,999 TL, RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet: 29,999 TL, Mounty 27.5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet: 3,999 TL, Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2,999 TL'den satılacak. İşte BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

Senna 50″ 4K Smart Android TV: 10,999 TL (2 yıl garantili)

Senna 42″ HD Android TV: 6,999 TL (2 yıl garantili)

Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2,999 TL (Otomatik kablo sarıcı, kaset filtre, teleskopik vakum borusu)

Fakir Lucky Dik Süpürge: 1,799 TL

Heifer Mega Robot Blender Set: 1,399 TL (Çift hız seviyesi, paslanmaz çelik parçalayıcı ayak, mikser top ve rende bıçak seti)

Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı: 479 TL

Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 265 TL

Pratik House Elektrikli Su Pompası: 99 TL

Kumtel USB Fan: 179 TL

Kumtel Şarjlı El Fanı: 129 TL

Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 39,999 TL (2 yıl garantili)

Ape Ryder Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 29,999 TL

RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet: 29,999 TL

Mounty 27.5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet: 3,999 TL

Pratik House İbrik Mozaik Lamba: 999 TL

Pratik House Deve Boynu İbrik Mozaik Lamba: 799 TL

Pratik House Gaz Lambası: 199 TL

Çaydanlık: 599 TL

Amboos Rendeli Karıştırma Kabı: 499 TL

Chef's Krep Tava: 199 TL

Benante Dondurma Kaşığı: 75 TL

Okyanus Hamur Porsiyonlayıcı: 119 TL

Okyanus Krema Pompası: 39,50 TL

Okyanus Un Eleği: 39,50 TL

Okyanus Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu: 129 TL

Pasta Süsü Çeşitleri: 29 TL

Merserize Kadın Şapka: 139 TL

Erkek Şapka: 139 TL

Kulaklı Çocuk Şapka: 159 TL

Merserize Kız Çocuk Şapka: 119 TL

Kalın Askılı Kadın Bluz: 109 TL

Kadın Pantolon: 159 TL

Erkek Hambez Şort: 139 TL

Kadın Askılı Şort Takım: 175 TL

Kadın Çanta: 199 TL

Kadın Kemer: 69 TL

Masa Örtüsü: 89 TL

Kırlent Kılıfı: 149 TL