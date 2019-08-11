BİM 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tüketiliyor. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'de bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Tuzlu Tereyağı Kebir 1 kg 42,50 TL'den, Kaşar Peyniri Sütaş 1 kg 31,50 TL'den, Bitkisel Karışım Sıvı Yağ Kızartma Ustası Yudum 2 lt 17,95 TL'den satılacak.
BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. Müşterilerine uygun fiyat avantajı sunan BİM'de herhafta avantajlı ürünler raflardaki yerini alıyor. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu. BİM'de bu hafta; Tuzlu Tereyağı Kebir 1 kg 42,50 TL'den, Kaşar Peyniri Sütaş 1 kg 31,50 TL'den, Bitkisel Karışım Sıvı Yağ Kızartma Ustası Yudum 2 lt 17,95 TL'den satılıyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM'de bu hafta; Tuzlu Tereyağı Kebir 1 kg 42,50 TL'den, Kaşar Peyniri Sütaş 1 kg 31,50 TL'den, Bitkisel Karışım Sıvı Yağ Kızartma Ustası Yudum 2 lt 17,95 TL'den satılıyor.
BİM 13 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA
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