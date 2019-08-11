BİM 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tüketiliyor. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'de bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Tuzlu Tereyağı Kebir 1 kg 42,50 TL'den, Kaşar Peyniri Sütaş 1 kg 31,50 TL'den, Bitkisel Karışım Sıvı Yağ Kızartma Ustası Yudum 2 lt 17,95 TL'den satılacak.