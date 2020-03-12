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Yaşam

BİM 13 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e yarın neler gelecek?

BİM 13 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı cevabını buldu. Herhafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Birbirinden cazip fırsatlar sunan BİM markette haftanın fırsatları hızlıca tükeniyor. BİM markette bu hafta; Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu 2,599,00 TL'den, Egzersiz Çekme Kayışı 59,90 TL'den, Pilates Bandı 3'lü 19,90 TL'den, Pilates Topu 29,90 TL'den ve Pilates Matı 39,90 TL'den satışa sunulacak.

12 Mart 2020 Perşembe  08:33 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 08:33
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BİM'e yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM 13 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden cazip fırsatlar sunan BİM markette haftanın fırsatları müşteriler tarafından hızlıca tüketiliyor. Herhafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM markete bu hafta spora dair yepyeni ürünler gelecek. BİM markette bu hafta; Egzersiz Çekme Kayışı 59,90 TL'den, Pilates Bandı 3’lü 19,90 TL'den, Pilates Topu 29,90 TL'den, Pilates Matı 39,90 TL'den ve Smart Vücut Analiz Baskülü 59,90 TL'den raflardaki yerini alacak.

BİM'E YARIN NELER GELECEK?

BİM markete bu hafta spora dair yepyeni ürünler gelecek. BİM markette bu hafta; Egzersiz Çekme Kayışı 59,90 TL'den, Pilates Bandı 3’lü 19,90 TL'den, Pilates Topu 29,90 TL'den, Pilates Matı 39,90 TL'den ve Smart Vücut Analiz Baskülü 59,90 TL'den raflardaki yerini alacak.

BİM 13 MART 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 

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