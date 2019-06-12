BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesi yayında! 14 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 14 Haziran aktüel ürün listesi yayında! 14 Haziran Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler listesindeki fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşları büyük sürprizler bekliyor. Peki, BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Listede bu hafta elektrikli aletler ve tatile çıkacak vatandaşlar için yazlık ürünler hakim. Elektrikli ürünlerde, elektrikli bisiklet 2,199,00 TL, derin dondurucu 1,399,00 TL’den satılırken yaz fırsatları için, emoji deniz yastığı 85,00 TL, kamp/plaj sandalyesi 39,90 TL’den satılıyor. Babalar Günü içinde Casio erkek kol saati ise 219,00 TL’den satışa çıkacak. İşte BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesi ayrıntıları haberimizin detaylarında…
BİM 14 Haziran aktüel ürün listesi yayında! Vatandaşlar, ‘BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?’ sorusuna yanıt arıyor. Her hafta birbirinden kaliteli ürünleri çok cazip fiyatlara sizlere sunan A101 marketler yine kaçırılmayacak sürprizlerle dolu. Vatandaşlar A101 aktüel ürünler listesini araştırıyor. Listede bu hafta elektrikli aletler ve tatile çıkacak vatandaşlar için yazlık ürünler hakim. Elektrikli ürünlerde, Işıklı scooter bigfoot 149,00 TL, Xiaomi Redmi go cep telefonu 699,00 TL, elektrikli bisiklet 2,199,00 TL, derin dondurucu ise 1,399,00 TL’den satılacak. Yaz fırsatları içinse, emoji deniz yastığı 85,00 TL, kamp/plaj sandalyesi 39,90 TL’den satılıyor. Babalar Günü içinde Casio erkek kol saati ise 219,00 TL’den satışa çıkacak. Balkon/bahçe/plaj şemsiye ise 75 TL. İşte BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesi ayrıntıları haberimizin detaylarında…
BİM 14 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
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