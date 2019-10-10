BİM 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM'in aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. BİM müşterileri salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünlere yoğun ilgi gösteriyorlar. BİM'de bu hafta; Bulaşık Makinesi Tableti Fairy 69,00 TL'den, Sıvı Bulaşık Deterjanı Fairy 6x650 ml 32,90 TL'den, Toz Deterjan Omo Active 8 kg 47,90 TL'den, Granül Matik Duru 1 kg 22,95 TL'den, Sıvı Bulaşık Makinesi Deterjanı Bind Activit 740 ml 8,955 TL'den ve Konsantre Yumuşatıcı1440 ml+ Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml Bingo 17,90 TL'den satılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..