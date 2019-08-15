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BİM 16 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler listesi sizlerle

BİM 16 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM aktüel ürünler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri getiren BİM'deki aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; Dijitsu 32” Uydu Alıcılı Televizyon 799,00 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 179,00 TL'den ve Buhar Kazanlı Ütü Philips 549,00 TL'den satışa sunuluyor.

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BİM 16 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? merak ediliyor. BİM aktüel ürünler listesi haberimizin detaylarında yer alıyor. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler tüketiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'de bu hafta birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Dijitsu 32” Uydu Alıcılı Televizyon 799,00 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 179,00 TL'den ve Buhar Kazanlı Ütü Philips 549,00 TL'den, Kiwi Işıklı Cam Kettle 69,00 TL'den ve Aprilla Ayak Bakım Törpüsü 19,90 TL'den satışa sunulacak. 
 
BİM 16 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 
BİM'de bu hafta; Dijitsu 32” Uydu Alıcılı Televizyon 799,00 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 179,00 TL'den ve Buhar Kazanlı Ütü Philips 549,00 TL'den, Kiwi Işıklı Cam Kettle 69,00 TL'den ve Aprilla Ayak Bakım Törpüsü 19,90 TL'den satışa sunulacak. 
 
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 

 

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