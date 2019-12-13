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BİM 17 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayında! 17 Aralık BİM indirimli ürünler neler?

BİM 17 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayında.7 Aralık BİM indirimli ürünler neler? sorusunun yanıtı BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Herhafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM 17 Aralık aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Calvin Kelien Kadın Parfüm 100 ml 159 TL'den, Parfüm Erkek / Kadın 100 ml Rebul 19,90 TL'den, AXE Cep Parfümü 17 ml 11,90 TL'den, Xo Kadın Deodorant 150 ml 8,95 TL'den ve Cecile Fondöten 12,90 TL'den satışa sunulacak. BİM 17 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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17 Aralık BİM indirimli ürünler neler? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM 17 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayında. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. Herhafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM 17 Aralık aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Calvin Kelien Kadın Parfüm 100 ml 159 TL'den, Parfüm Erkek / Kadın 100 ml Rebul 19,90 TL'den ve  AXE Cep Parfümü 17 ml 11,90 TL'den satışa sunulacak. 
 
17 ARALIK BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER? 
BİM 17 Aralık aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Calvin Kelien Kadın Parfüm 100 ml 159 TL'den, Parfüm Erkek / Kadın 100 ml Rebul 19,90 TL'den, AXE Cep Parfümü 17 ml 11,90 TL'den, Xo Kadın Deodorant 150 ml 8,95 TL'den ve Cecile Fondöten 12,90 TL'den satışa sunulacak. 
 
BİM 17 ARALIK SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

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