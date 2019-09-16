BİM 17 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünleri neler? BİM 17 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM'in aktüel ürünleri salı ve cuma günleri raflardaki yerini alıyor. Uygun fiyat avantajı ile müşterilerine cazip fırsat sunan BİM'in aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine indirimli ürünler yer alıyor. BİM'de bu hafta; Toz Deterjan Art Matik 10 kg 34,90 TL'den, Bulaşık Makinesi Jel Deterjan Finish 1300 ml 29,90 TL'den, Kireç Önleyici Calgon 650 gr 13,90 TL'den ve Oksijenli Çamaşır Suyu + Oksijenli Sprey Bingo 2x750 ml 11,50 TL'den satılacak. BİM 17 Eylül aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım...