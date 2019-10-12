BİM 18 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var? BİM'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 18 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı ve cuma günleri yenilenen BİM aktüel ürünler kataloğunda ilgi çekici ürünler yer alıyor. BİM müşterileri tarafından heyecanla beklenen ürünler uygun fiyat avantajı sunuyor. BİM'de bu hafta; Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 159 TL'den, Fakir Rhapsody Blender Set 149 TL'den, Chef's Petek Doku Tava 28 cm 24,90 TL'den, Trust Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'dden, HP Notebook 1.799 TL'den ve Dekoratif Ahşap Fener 3'lü 109 TL'den satışa sunulacak. BİM 18 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım..