BİM 18 Haziran aktüel ürünler listesi yaylandı! 18 Haziran Salı BİM kataloğu tam listesinde büyük fırsatlar!
BİM 18 Haziran aktüel ürünler listesi yaylandı! 18 Haziran Salı BİM kataloğu tam listesinde büyük fırsatlar yarın sabahtan itibaren BİM marketlerde raflardaki yerlerini alacaklar. Peki, BİM 18 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? Her hafta olduğu gibi BİM güncel indirimler kataloğunda yine az paraya çok ürün alma fırsatını yakalıyorsunuz. BİM 18 Haziran aktüel ürünler listesinde sizler için yok yok. Bu haftaki listede hazır yemek çeşitleri sizler için ön planda. Sıcakta yemek yapmak istemeyen vatandaşların yanında gün içerisinde piknik yapmak isteyen vatandaşlar içinde kaçırılmaz bir BİM aktüel ürünler listesi. Yarından itibaren BİM marketlerde, hazır yemek çeşitleri mezmar 200 gr 3,95 TL’den satılırken, mangal harcı/et çeşnisi/köfte harcı 3,50 TL, Emin ızgara köfte 400 gr 15,95 TL, Emin satır köfte 400 gr 16,50 TL, İnegöl köfte 400 gr 15,45 TL, Kasap/kaşarlı emin köfte 500 gr 18,50 TL, Isıl işlem görmüş kangal sucuk emin 250 gr 9,95 TL’den satılacak. Bunu yanında mangallık ürünleriniz için Barbekü Sos/Et Sos/ Peynirli Acı Sos/ Sarımsaklı Mayonez Colorado 300 ml 4,95TL’den satılacak. İşte haberimizin detayları…
BİM 18 Haziran aktüel ürünler listesi yaylandı! Yarından itibaren birbirinden çeşitli ürünleri BİM marketler zincirinde bulabilirsiniz. Her hafta yayınladığı aktüel ürünler listesiyle vatandaşın cebini düşünen BİM marketler 18 Haziran aktüel ürünler listesiyle yine fırsatlarla dolu. Peki, BİM 18 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? . Bu haftaki listede hazır yemek çeşitleri sizler için ön planda. Sıcakta yemek yapmak istemeyen vatandaşların yanında gün içerisinde piknik yapmak isteyen vatandaşlar içinde kaçırılmaz bir BİM aktüel ürünler listesi. Yarından itibaren BİM marketlerde, hazır yemek çeşitleri mezmar 200 gr 3,95 TL’den satılırken, mangal harcı/et çeşnisi/köfte harcı 3,50 TL, Emin ızgara köfte 400 gr 15,95 TL, Emin satır köfte 400 gr 16,50 TL, İnegöl köfte 400 gr 15,45 TL, Kasap/kaşarlı emin köfte 500 gr 18,50 TL, Isıl işlem görmüş kangal sucuk emin 250 gr 9,95 TL’den satılacak. Bunu yanında mangallık ürünleriniz için Barbekü Sos/Et Sos/ Peynirli Acı Sos/ Sarımsaklı Mayonez Colorado 300 ml 4,95TL’den, Coca Cola Orijinal Tat 6x330 ml 10,50 TL, Kajun Baharatlı Patates/ Tavuk Çeşnisi Knorr 7,95 TL, Tek Kullanımlık Masa Örtüsü Santa ise 9,95 TL’de satılacak. İşte haberimizin detayları…
BİM 18 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
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