BİM 18 Haziran aktüel ürünler listesi yaylandı! 18 Haziran Salı BİM kataloğu tam listesinde büyük fırsatlar!

BİM 18 Haziran aktüel ürünler listesi yaylandı! Yarından itibaren birbirinden çeşitli ürünleri BİM marketler zincirinde bulabilirsiniz. Her hafta yayınladığı aktüel ürünler listesiyle vatandaşın cebini düşünen BİM marketler 18 Haziran aktüel ürünler listesiyle yine fırsatlarla dolu. Peki, BİM 18 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? . Bu haftaki listede hazır yemek çeşitleri sizler için ön planda. Sıcakta yemek yapmak istemeyen vatandaşların yanında gün içerisinde piknik yapmak isteyen vatandaşlar içinde kaçırılmaz bir BİM aktüel ürünler listesi. Yarından itibaren BİM marketlerde, hazır yemek çeşitleri mezmar 200 gr 3,95 TL’den satılırken, mangal harcı/et çeşnisi/köfte harcı 3,50 TL, Emin ızgara köfte 400 gr 15,95 TL, Emin satır köfte 400 gr 16,50 TL, İnegöl köfte 400 gr 15,45 TL, Kasap/kaşarlı emin köfte 500 gr 18,50 TL, Isıl işlem görmüş kangal sucuk emin 250 gr 9,95 TL’den satılacak. Bunu yanında mangallık ürünleriniz için Barbekü Sos/Et Sos/ Peynirli Acı Sos/ Sarımsaklı Mayonez Colorado 300 ml 4,95TL’den, Coca Cola Orijinal Tat 6x330 ml 10,50 TL, Kajun Baharatlı Patates/ Tavuk Çeşnisi Knorr 7,95 TL, Tek Kullanımlık Masa Örtüsü Santa ise 9,95 TL’de satılacak. İşte haberimizin detayları…

BİM 18 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.