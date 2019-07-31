BİM 2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. Herhafta müşterilerine uygun fiyat avantajı sunan BİM'de aktüel ürünler tüketicilerle buluşuyor. Müşteriler tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler Salı ve Cuma günleri raflardaki yerini alıyor. BİM'de bu hafta; Keysmart Derin Dondurucu 1,499,00 TL'den, Tavuk Çevirmeli Turbo Fırın 70 Lt - Kumtel 349,00 TL'den, Türk Kahve Makinesi Kısmet 219,00 TL'den, Kumtel Cam Davlumbaz 229,00 TL'den ve Keysmart Çay Makinesi 149,00 TL'den satışa çıkarılıyor.