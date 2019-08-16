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BİM 20 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?

BİM'de bu hafta neler var? sorusu yanıt buldu. BİM 20 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. Müşterilerine uygun fiyat avantajı sunan BİM'de her hafta bir birinden güzel ürünler raflardaki yerini alıyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler Salı ve Cuma günleri yenileniyor. BİM'e bu hafta; Kadın Parfüm Cecile 55 ml 17,95 TL'den, Makyaj Fırçası 3’ü 1 Arada 14,95 TL'den, Saç Boyama Seti 4,95 TL'den ve Bebek Yağı Uni Baby 200 ml 15,95 TL'den satışa çıkarılıyor. BİM 20 Ağustos aktüel ürünler listesine gelin hep birlikte göz atalım..

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BİM 20 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Müşterilerine uygun fiyatlı kaliteli ürünler sunan BİM'de yepyeni ürünler yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler salı ve cuma günleri yenileniyor. BİM'de bu hafta; Kadın Parfüm Cecile 55 ml 17,95 TL'den, Makyaj Fırçası 3’ü 1 Arada 14,95 TL'den, Saç Boyama Seti 4,95 TL'den ve Bebek Yağı Uni Baby 200 ml 15,95 TL'den satılacak. BİM 20 Ağustos aktüel ürünler kataloğu sizlerle... 
 
BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?
BİM'e bu hafta; Kadın Parfüm Cecile 55 ml 17,95 TL'den, Makyaj Fırçası 3’ü 1 Arada 14,95 TL'den, Saç Boyama Seti 4,95 TL'den ve Bebek Yağı Uni Baby 200 ml 15,95 TL'den satışa sunulacak. 
 
BİM 20 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

 

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

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