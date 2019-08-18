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BİM 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler neler?

BİM 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler neler? sorusu yanıt buldu. Her hafta birbirinden güzel ürünleri tüketiciler ile buluşturan BİM'de aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta; Bulaşık Makinesi KEY 3003 1,049,00 TL'den, arnica Blender Seti 149,00 TL'den, Philips Epilatör 99,00 TL'den ve smarfit Akıllı Bileklik 59,90 TL'den satışa sunulacak.

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BİM 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! Büyük bir heyecanla beklenen aktüel ürünler 23 Ağustos cuma günü raflardaki yerini alacak. BİM aktüel ürünler neler? sorusu da yanıt buldu. Salı ve cuma günleri gelen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu hafta da BİM aktüel ürünler listesi sürprizlerle dolu. BİM'de bu hafta; Bulaşık Makinesi KEY 3003 1,049,00 TL'den, arnica Blender Seti 149,00 TL'den, Philips Epilatör 99,00 TL'den,  smarfit Akıllı Bileklik 59,90 TL'den, LAV 3’lü Elegan Dip Boyalı Kahve Yanı Su Bardağı 8,95 TL'den ve Paşabahçe Tekli Cam Kase 2,95 TL'den satışa sunuluyor. 
 
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?
BİM'de bu hafta; Bulaşık Makinesi KEY 3003 1,049,00 TL'den, arnica Blender Seti 149,00 TL'den, Philips Epilatör 99,00 TL'den,  smarfit Akıllı Bileklik 59,90 TL'den, LAV 3’lü Elegan Dip Boyalı Kahve Yanı Su Bardağı 8,95 TL'den ve Paşabahçe Tekli Cam Kase 2,95 TL'den satılacak. 
 
BİM 23 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 
 

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