BİM 27 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu yayında! 27 Aralık BİM aktüel listesinde neler var?

25.12.2019 10:45 - Güncelleme: 25.12.2019 10:45

27 Aralık BİM aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. BİM 27 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM markette bu hafta; Fakir Şarjlı El Süpürgesi 179 TL'den, Kiwi Işıklı Cam Kettle 79,90 TL'den, Karaoke Mikrofon 59,90 TL'den ve Gençler İçin Dünya Klasikleri 3,95 TL'den satışa çıkarılacak.

27 ARALIK BİM AKTÜEL LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM markette bu hafta; Fakir Şarjlı El Süpürgesi 179 TL'den, Kiwi Işıklı Cam Kettle 79,90 TL'den, Karaoke Mikrofon 59,90 TL'den ve Gençler İçin Dünya Klasikleri 3,95 TL'den satışa çıkarılacak.

BİM 27 ARALIK CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!