BİM 29 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında! 29 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 29 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. 29 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM marketin aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri müşterilerine sunan BİM markette herhafta birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alıyor. BİM markette bu hafta; Keysmart Key 330 ST Buzdolabı 1.499 TL'den, Fakir Rhapsody Blender Seti 149 TL'den, Keysmart Türk Kahve Makinesi 189 TL'den, Keysmart Tost Makinesi 159 TL'den, Akel Davul Fırın 135 TL'den ve Kiwi Işıklı Cam Kettle 79 TL'den satışa sunulacak.