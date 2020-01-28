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Yaşam

BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! 31 Ocak BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. 31 Ocak BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM markette bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; 2.Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL'den, Philips Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL'den, Proware Elektrikli Çivi Zımba Makinesi 119 TL'den ve Momo Stick Telefon Tutucu Çeşitleri 9,95 TL'den satılacak. BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

28.01.2020  09:51 - Güncelleme: 28.01.2020  09:51

31 Ocak BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; 2.Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL'den, Philips Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL'den ve Proware Elektrikli Çivi Zımba Makinesi 119 TL'den satılacak.

31 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta; 2.Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL'den, Philips Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL'den, Proware Elektrikli Çivi Zımba Makinesi 119 TL'den ve Momo Stick Telefon Tutucu Çeşitleri 9,95 TL'den satılacak.

BİM 31 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 


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