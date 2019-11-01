BİM 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Salı ve cuma günleri yayınlanan aktüel ürünler her hafta yenileniyor. BİM'e bu hafta; 55' SMART UYDU ALICILI 4K UHD Televizyon JVC 3,499,00 TL'den, Sürpriz Yumurta Kinder 20 g 4,95 TL'den, Kakaolu Fındık Kreması ve Grissini Nutella Go 52 g TL'den 4,95 TL'den, Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret Kinder Bueno 43 g 4,95 TL'den satılacak.
BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı ve cuma günleri yayınlanan aktüel ürünler her hafta yenileniyor. Birbirinden kaliteli ve uygun fiyatla raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu. BİM'e bu hafta; 55" SMART UYDU ALICILI 4K UHD Televizyon JVC 3,499,00 TL'den, Sürpriz Yumurta Kinder 20 g 4,95 TL'den, Kakaolu Fındık Kreması ve Grissini Nutella Go 52 g TL'den 4,95 TL'den, Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret Kinder Bueno 43 g 4,95 TL'den satılacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM'e bu hafta; 55" SMART UYDU ALICILI 4K UHD Televizyon JVC 3,499,00 TL'den, Sürpriz Yumurta Kinder 20 g 4,95 TL'den, Kakaolu Fındık Kreması ve Grissini Nutella Go 52 g TL'den 4,95 TL'den, Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret Kinder Bueno 43 g 4,95 TL'den satılacak.
BİM 5 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!
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