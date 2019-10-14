BİM aktüel 15 Ekim 2019 kataloğu yayında! BİM aktüel ürünleri neler? BİM aktüel 15 Ekim 2019 kataloğu yayında. BİM aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM aktüel ürünleri salı ve cuma günleri raflardaki yerini alıyor. BİM'e her hafta gelen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'e bu hafta; Bulaşık Makinesi Tableti Fairy 69,00 TL'den, Sıvı Bulaşık Deterjanı Fairy 6x650 ml 32,90 TL'den, Toz Deterjan Omo Active 8 kg 47,90 TL'den, Granül Matik Duru 1 kg 22,95 TL'den, Sıvı Bulaşık Makinesi Deterjanı Bind Activit 740 ml 8,955 TL'den ve Konsantre Yumuşatıcı1440 ml+ Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml Bingo 17,90 TL'den satılacak.