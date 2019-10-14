23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,93
  • 6,5453
  • 284.805
  • 95056.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

BİM aktüel 15 Ekim 2019 kataloğu yayında! BİM aktüel ürünleri neler?

BİM aktüel 15 Ekim 2019 kataloğu yayında. BİM aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM aktüel ürünleri salı ve cuma günleri raflardaki yerini alıyor. BİM'e her hafta gelen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'e bu hafta; Bulaşık Makinesi Tableti Fairy 69,00 TL'den, Sıvı Bulaşık Deterjanı Fairy 6x650 ml 32,90 TL'den, Toz Deterjan Omo Active 8 kg 47,90 TL'den, Granül Matik Duru 1 kg 22,95 TL'den, Sıvı Bulaşık Makinesi Deterjanı Bind Activit 740 ml 8,955 TL'den ve Konsantre Yumuşatıcı1440 ml+ Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml Bingo 17,90 TL'den satılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BİM aktüel 15 Ekim 2019 kataloğu yayında. BİM aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM'in aktüel ürünleri müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM müşterileri salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünlere ilgi gösteriyorlar. BİM'de bu hafta;  Bulaşık Makinesi Tableti Fairy 69,00 TL'den, Sıvı Bulaşık Deterjanı Fairy 6x650 ml 32,90 TL'den, Toz Deterjan Omo Active 8 kg 47,90 TL'den, Granül Matik Duru 1 kg 22,95 TL'den, Sıvı Bulaşık Makinesi Deterjanı Bind Activit 740 ml 8,955 TL'den ve Konsantre Yumuşatıcı1440 ml+ Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml Bingo 17,90 TL'den raflardaki yerini alacak. BİM aktüel 15 Ekim 2019 kataloğu sizlerle.. 
 
BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER? 
BİM'de bu hafta;  Bulaşık Makinesi Tableti Fairy 69,00 TL'den, Sıvı Bulaşık Deterjanı Fairy 6x650 ml 32,90 TL'den, Toz Deterjan Omo Active 8 kg 47,90 TL'den, Granül Matik Duru 1 kg 22,95 TL'den, Sıvı Bulaşık Makinesi Deterjanı Bind Activit 740 ml 8,955 TL'den ve Konsantre Yumuşatıcı1440 ml+ Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml Bingo 17,90 TL'den raflardaki yerini alacak. 
 
BİM AKTÜEL 15 EKİM 2019 KATALOĞU YAYINDA

 

Sabır zorlayan hadsiz sunucuya Prof. Dr. Gülnur Aybet´ten tokat gibi yanıtlar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek
 

POPÜLER HABERLER

MSB´de ´Barış Pınarı´ toplantısı: Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

MSB´de ´Barış Pınarı´ toplantısı: Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA