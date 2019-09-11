BİM'de bu hafta neler var? BİM 13 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM 13 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında. Herhafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'de aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'e bu hafta; Buzdolabı Key 330 ST 1,549,00 TL'den, Cep Telefonu Huawei Y5 879,00 TL'den ve Dect Telefon 109,00 TL'den satılıyor. BİM 13 Eylül aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım...