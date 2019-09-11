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BİM'de bu hafta neler var? BİM 13 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM 13 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında. Herhafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'de aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'e bu hafta; Buzdolabı Key 330 ST 1,549,00 TL'den, Cep Telefonu Huawei Y5 879,00 TL'den ve Dect Telefon 109,00 TL'den satılıyor. BİM 13 Eylül aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım...

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BİM'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM 13 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyat avantajı ile müşterilerine cazip fırsat sunan BİM'in aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. BİM'e bu hafta; Buzdolabı Key 330 ST 1,549,00 TL'den, Cep Telefonu Huawei Y5 879,00 TL'den ve Dect Telefon 109,00 TL'den satılacak. BİM 13 Eylül aktüel ürünler kataloğu sizlerle... 
 
BİM'DE BU HAFTA NELER VAR? 
BİM'e bu hafta; Buzdolabı Key 330 ST 1,549,00 TL'den, Cep Telefonu Huawei Y5 879,00 TL'den, Dect Telefon 109,00 TL'den, 32 GB OTG 3.0 Bellek 49,00 TL'den, Aspiratör 109,00 TL'den ve Lightning Kablo 1.2 M Apple Lisanslı 29,90 TL'den satılacak. 
 
BİM 13 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!
 

 

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