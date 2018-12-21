Binali Yıldırım kimdir nerelidir Binali Yıldırım kaç yaşında eşi Semiha Yıldırım kim kaç çocukları var

Binali Yıldırım kimdir nerelidir Binali Yıldırım kaç yaşında eşi Semiha Yıldırım kim çocukları var mı Meclis Başkanı Binali Yıldırım 2019 yerel seçimde İstanbul belediye başkan adayı olarak seçilecek mi? Ak Parti İstanbul belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. 2019 yerel seçim öncesi bir çok ilde Ak Parti'den belediye başkan adayı olacak isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Heyecanla beklenen TBMM'deki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 22 Aralık'ta Ak Parti'nin İstanbul'da düzenleyeceği bir törenle TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ve 39 İstanbul ilçe belediye başkan adayının isminin resmen açıklanacağı konuşuluyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni başkanlık sistemiyle Binali Yıldırım TBMM'nin 28. Başkanı oldu. Yıldırım, 'Son Başbakan' olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçmişti. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldu. Binali Yıldırım hayatı kariyeri ve hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde. Ak Parti İstanbul belediye başkan adayı son dakika haberleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak ediliyor.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçerken, AK Parti'den henüz bu yönde bir haber gelmedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Binali Yıldırım'ı işaret etti. Erdoğan, Venezuela dönüşü yaptığı açıklamada, "Meclis'te bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal bir şey olamaz. İstanbul adayı ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atacağız" demişti.



BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

AK Parti'nin yeni Genel Başkan adayı Binali Yıldırım, aslen Erzincan Refahiyelidir. 1955 doğumlu olan Binali Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yükseklisans yaptı. 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

Yine 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.



1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) da Genel Müdürlük görevinde bulundu. Bu görevi sırasında İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı.



Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO, dünyanın en büyük deniz taşımacılığı firması oldu. 1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.



58., 59. ve 60. ve 61. Hükümetleri döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. dönem AK Parti İstanbul, 23. dönem AK Parti Erzincan, 24. ve 26. dönem AK Parti İzmir milletvekilliği yaptı.



2014 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yarıştı. Oyların %36'sını aldı. 5 Haziran 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlık görevine getirilmiştir.

24 Kasım 2015 tarihinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. Hükümet'e Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atandı. Görevde olduğu sürede Türkiye geneli bölünmüş yol ve otoyol çalışmaları hız kazanmış, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Osman Gazi Köprüsü yapılmış,

Birçok tünel projesi hayata geçirilmiş ve Yüksek Hızlı Tren hatları döşenmiş ve hattın Ankara Eskişehir kısmı 13 Mart 2009 tarihinde hizmete açılmıştır. Hattın Ankara-Konya kısmı ise 23 Ağustos 2011 tarihinde hizmete girmiştir.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni başkanını seçti. Saat 14.00'te başlayan Genel Kurul'da 5 aday Meclis Başkanlığı için yarıştı. İlk iki tur oylamada hiçbir aday 400 oy alamazken, oylama 3'üncü tura kaldı. 3'üncü turda salt çoğunluğu elde eden Binali Yıldırım TBMM'nin 28. Başkanı oldu. Yıldırım, 'Son Başbakan' olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçmişti. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldu. Binali Yıldırım, geçici Meclis Başkanı Yılmaz'dan görevi devraldı.







SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?



Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Erzincan Refahiye'nin Kayı Köyü'nden. Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım emekli öğretmen.

AK Parti'nin aktif kadınları arasında yer alan Semiha Yıldırım, özellikle sosyal sorumluluk projelerinde görevler alıyor. Semiha Yıldırım en son 17 Mayıs'ta düzenlenen "Gönül Dağı Projesi"nin tanıtımında görüntülenmişti. Etkinlikle Semiha Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la yan yana oturmuştu.



Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım'ın 3 çocuğu var.