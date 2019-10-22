Bingöllü çocuklar ‘ana dillerini’ okulda öğreniyor

Zazaca, 7 yıl önce zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun kapsamında ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Bu kapsamda öğrencilerin, ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’ dersi programında ana dillerinde eğitim aldığı yerlerden biri de Bingöl oldu. Kentte dersin uygulandığı 22 ortaokulda 2 bin 280 öğrenci, Zazaca eğitim görüyor. MEB Bingöl Üniversitesi’nin katkılarıyla hazırlanan ders kitapları ile ilde bugüne kadar 10 bine yakın öğrenci ana dilini öğrenme fırsatı buldu.

TEHLİKE ALTINDA

Öğrencilerden Ensar Öztürk, anne ve babasının konuştuklarını anlamak, Türkçe bilmeyen büyükleri ile iletişim kurmak için Zazaca dersini seçtiğini söyledi. Öztürk, “Zazacayı çok seviyorum. Ninem Türkçe bilmiyor. Onunla konuşmak için Zazaca öğrenmek istiyorum” dedi. Azra Gündoğdu ise aile bireylerinin ve köylerinde yaşayan herkesin Zazaca konuştuğunu belirterek, “Onların konuşmalarından hiçbir şey anlamadığım için

Zazaca öğreniyorum” diye konuştu. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Zazaca’nın Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) yayımladığı ‘Tehlike Altındaki Diller Atlası’na göre tehlike altındaki diller arasında yer aldığını hatırlatarak, gelecek nesillere bu dili aktarmak için Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü açtıklarını belirtti.