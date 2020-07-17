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Yaşam

Binlerce kiloluk peyniri mağaralarda muhafaza ediyorlar

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde mağaraları doğal buzdolabı olarak kullanan vatandaşlar yüzyıllardır bu geleneklerini sürdürüyor. Her yıl binlerce kilo çökelek doğal mağaralarda 4-5 ay bekletildikten sonra, hem kendi ihtiyaçları hem de il dışındaki akrabalarının ihtiyacında kullanılıyor.

IHA17 Temmuz 2020 Cuma 16:53 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 16:53
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Gerger ilçesinin 1800’ün üzerindeki rakıma sahip Avacık Yaylasında ki nehir kenarında oluşan doğal mağaralar buzdolabı olarak kullanılıyor. Gerger ilçesine bağlı Aşağı Dağlıca, Yukarı Dağlıca, Burçaklı, Çamiçi, Eskikent, Yeşilyurt köyündeki vatandaşlar çökelekleri bez torbalara doldurarak aylarca mağaralarda muhafaza ediliyor.

Her yıl binlerce kilo çökelek doğal mağaralarda 4-5 ay bekletildikten sonra, hem kendi ihtiyaçları hem de il dışındaki akrabalarının ihtiyacında kullanılıyor. Çökelekler Ekim ayında mağaralardan çıkarılarak kullanılıyor. Doğal mağaraların bulunduğu yaylanın bazı bölgelerinde yaz kış sürekli kar bulunduğu biliniyor.

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