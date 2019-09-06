Bir Baba Hindu nerede çekildi? Bir Baba Hindu konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Bir Baba Hindu filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat'ın oturduğu Bir Baba Hindu filmi vizyona girdiği tarihten itibaren 10 hafta boyunca gösterimde kaldı. Film769.260 seyirciye ulaşırken 8.350.355,27 TL hasılat elde etti. Bir Baba Hindu filmi hakkında tüm detaylar sizlerle..

BİR BABA HİNDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerin bir kısmı Türkiye’de diğer kısımları ise Hindistan’da gerçekleşmiştir.

BİR BABA HİNDU KONUSU NEDİR?

Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Günün birinde Gundhi Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir. Fadıl, Hulusi ve Mumbai'da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi'ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl'ın ailesi de Mumbai'ye geldiğinde işler iyice karışır…

Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Bir Baba Hindu absürd bir hint komedisini beyazperdeye taşıyor. Filmin başrollerini paylaşan Sermiyan Midyat ve 2010’da Dünya Güzeli seçilen Hintli oyuncu Nicole Faria’ya Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel eşlik ediyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Sermiyan Midyat Rolü : Fadil

Nicole Faria Rolü : Gundhi

Şafak Sezer

Burak Satıbol

Zeynep Kankonde

Füsun Demirel

Hakan Akın

Muhittin Korkmaz

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

02.12.1974 yılında dünyaya gelen Sermiyan Midyat Ankara Çankaya doğumludur.

Tiyatro, dizi ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Sermiyan Midyat'ın anne ve babası kürt kökenlidir. Doğduğu yer Ankara'da 7 sene kalmış daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir.

1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü.

1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı.

2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı.

Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti.

Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.