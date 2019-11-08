Tüm yurtta İl Sağlık müdürlükleri, Organ Bağışı Haftası nedeniyle çeşitli etkinliklerle ve kampanyalarla vatandaşları bilgilendiriyor. Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Servet Yıldız da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Vali Mustafa Yaman’ı ziyaret etti. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında organ bağışı yaptı. Hafta kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verilen Vali Mustafa Yaman, organ bağış kartını da aldı.

VATANDAŞA ÖRNEK OLDU

Yaman, yaptığı açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak bu kampanyaya destek olduğunu söyledi. Vatandaşların da bu kampanyaya katılmalarını arzu ettiğini ifade eden Mustafa Yaman, “Kampanyaya destek amacıyla organlarımı bağışladım ve organ bağışı kartımı aldım” dedi. Organ bağışının önemine işaret eden ve ‘Bir bağış bir hayat’ diyen Yaman, şunları kaydetti: “İnsan yaşadığı süre içerisinde çok fazla kaza ve hastalıklara maruz kalabiliyor. İnsanlar öldükten sonra da geride kalan insanlara yardımcı olmak istiyor. Bu çalışma ile vatandaşlarımız bir form doldurarak organlarını bağışlayabilirler. İl Sağlık Müdürlüğümüz bu doğrultuda bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalardan dolayı onları kutluyorum. Duyarlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”