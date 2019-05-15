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Bir el de sen uzat

Nijerya'da faaliyet gösteren Adamder ve Abuja-İstanbul Dostluk Derneği ile Almanya merkezli Bir El Derneği, başkent Abuja’ya bağlı farklı bölgelerde Ramazan ayı boyunca insani yardım çalışmaları yürütüyor.

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Ramazan boyunca açılması planlanan 15 su kuyusundan şimdiye kadar 9’u faaliyete geçerken bin 500 aileye de kumanya dağıtıldı. Bir El Derneği temsilcisi Osman Gündoğdu “Almanya’nın Hagen şehrindeki Türkler tarafından toplanan yardımlarla Nijerya’da Ramazan ayı boyunca gıda yardımı, iftar programları ve su kuyusu açma çalışmaları yürütüyoruz” dedi. Gündoğdu, ramazan ayı boyunca farklı bölgelerde 25 bin 500 kişilik iftar vereceklerini kaydetti. Derneğin yardımda bulunduğu köylülerden Hajara Osman “Türkler Ramazan’da yüzümüzü güldürdü” ifadesini kullandı. 

NİJERYALI ÇOCUKLARDAN ‘OSMAN PAŞA’ MARŞI 

Dünyada okula gitme oranının en düşük olduğu Nijerya’da 341 öğrencisi bulunan Dar-ül Envar isimli Türk okulu da faaliyetlerine öğrencilere kitap ve kıyafet desteği vererek devam ediyor. Okulun Nijeryalı öğrencileri Ramazan paketlerinin hazırlanmasına yardım ediyor. ‘Plevne-Osman Paşa’ marşını söyleyerek Ramazan paketlerini hazırlayan öğrencilerin videosu ise sosyal medyada 7’den 70’e herkesi duygulandırdı.  

İstinat duvarının çökme anı kameralara yansıdı

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