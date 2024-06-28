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Yaşam

Bir günde iki mevsim yaşadılar! Tişört ile çıktıkları yolculuk montla sona erdi

Bursa'da bir grup dağcı Uludağ'ın zirvesine çıktıklarında aynı günde iki mevsimi birden yaşadı. Geceyi arazide geçiren dağcılar sabah uyandıklarında ise üzerlerine kırağıyı yağdığını fark etti.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Bir günde iki mevsim yaşadılar! Tişört ile çıktıkları yolculuk montla sona erdi
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Geceden yola çıkan dağcılar, sabah uyandıklarında tulumlarının üzerine yağan kırağı görünce gözlerine inanamadı. Uludağ'ın 2 bin 543 rakımlı zirvesine çıkan dağcıların kaydettikleri göller, sisler, ayıların ayak izleri ve ilginç doğa olayları izleyenleri büyüledi.

TİŞÖRTLE BAŞLAYAN YOLCULUK MONTLA BİTTİ

İki mevsimi aynı gün yaşayan dağcılar, Haziran ayında çıktıkları zirvede üşüdü. Kısa kollu kıyafetlerle yola çıkan dağcılar, belli bir mesafeye geldiklerinde ise üzerlerine mont giymek zorunda kaldı. Heyecan dolu anlar yaşadıklarını dile getiren dağcılar, böyle bir havada ilk defa zirvenin keyfini yaşadıklarını ifade etti..

MİNİK AYAKLARI YÜREKLERİ ISITTI

Uludağ'da yaban hayatını da görüntüleyen dağcılar, ayların ayak izlerine de kayda almayı ihmal etmedi. Farklı noktalarda minik yavru ayıların olduğu, annelerinin ise aşağıdan beslendikten sonra yavrularını emzirmek için yukarı çıktığı kaydedildi.

GÖLLER ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞTU

Havaların ısınmasıyla eriyen karların Uludağ'daki krater göllerini doldurduğunu belirten dağcılar, yaşanan doğa olaylarını ise farklı günlerde çektikleri görüntülerle ortaya koydu. Buzlu Göl'ün Haziran ayının başında çığ düşmesi sonucu tamamen kapandığı görüntüleyen dağcılar, bugün çıktılarında ise karların eridiğini gölün eski ihtişamın kavuştuğunu kayda aldı.

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