Bir ilimizde çekirge istilası! Vatandaşlar dışarı çıkamadı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle akşam vakti sokak lambalarına toplanan binlerce çekirge vatandaşları evlerine hapsetti. Işıklarını açamayan vatandaşlar çekirgelerden dolayı dışarı çıkamadı.

İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde çekirgeler akşam vakti sokak lambalarına toplandı. Evlerine adeta hapsolan köylüler gece karanlığında kalmak zorunda kaldı. Her yıl ağustos ayı başlangıcı çekirge istilasına maruz kalan vatandaşlar evlerin ışıklarını kapatmak zorunda kalıyor.

Bir hafta süren istila havalar soğuyunca bitiyor.

Ömer Engin adlı bir çocuk, "Her yıl böyle oluyor, herkes evde şimdi. Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar kapatıyoruz. Hepsi sokak lambalarına geliyor. Biz de uzaktan bakıyoruz" dedi.