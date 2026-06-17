İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2026 Çarşamba / 2 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3203
  • EURO
    53,8781
  • ALTIN
    6442.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bir kentte kavurucu sıcak yaşanıyor! Termometreler 45 dereceyi gösterdi
Yaşam

Bir kentte kavurucu sıcak yaşanıyor! Termometreler 45 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 15:10 - Güncelleme:
Bir kentte kavurucu sıcak yaşanıyor! Termometreler 45 dereceyi gösterdi
ABONE OL

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlardan bazıları, şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalışırken tarihi çarşılar bölgesinde vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

Bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Serinlemek isterken boğuldular! 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.