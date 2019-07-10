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'Bir ömür seninle' dedi, öldürdü

Adana'da işten geldikten sonra yorgun olduğunu söyleyip eve gitmek isteyen astsubay ile eve gitmek istemeyen eşi arasında çıkan tartışmada eşini ve kayınbabasını öldüren, kaynıvalidesini de ağır yaralayan astsubayın sosyal medyada eşiyle çektirdiği fotoğrafa 'bir ömür seninle' diye yorum yaptığı ortaya çıktı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 11’inci katında dün meydana geldi. İddiaya göre 4 ay önce Adana'da astsubay olarak göreve başlaşan ve 3 ay öncede Büşra Güçlü (21) ile evlenen Ertuğrul Güçlü (22) dün işten çıktıktan sonra eşi, kayınbabası Cemal Ünlükıraner'in (58) evinde olduğu için oraya gitti. Güçlü, bir süre sonra yorgun olduğunu eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eşi eve daha sonra gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Güçlü, tekrar yorgun olduğunu gitmek istediğini söyleyince karı-koca arasında tartışma çıktı. Tartışmaya kayınbaba ve anne Sultan Ünlükıraner'de katılarak damada baskı yaptı. Bunun üzerine sinirlenerek cinnet getiren Güçlü, silahını çıkartıp önce kayınbabasını daha sonra eşini en son da kayınvalidesini vurdu. Sesi duyan komşular, hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girince yaralıları görüp sağlık ekiplerini de eve aldı. Ancak Büşra Güçlü ve babasının hayatını kaybettiği annesinin ise 5 kurşun isabet ettiği için durumunun ağır olduğu görüldü. Anne, hemen hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zanlı astsubay Ertuğrul Güçlü ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlı sorguya alındı. Cenazeler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.
 
Bu arada katil zanlısı astsubayın, sosyal medyada eşinin fotoğraflarını paylaşıp "Bir ömür seninle, bakmaya doyamıyorsam, ömrümün sonuna kadar hep sen" yorumları yaptığı görüldü. Ayrıca astsubayın eşiyle düğün günü aşkını anlatan bir klip yapıp bunu da sosyal medyada yayınladığı da ortaya çıktı. Astsubay'ın öldürdüğü eşi, kayınbabası ve ağır yaraladığı kayınvalidesiyle de öz çekim yapıp sosyal medyaya attığı da görüldü. Kayınbabanın sosyal medyasında ise hem ağır yaralı eşi hem de birlikte hayatını kaybettiği kızıyla fotoğrafları ortaya çıktı.
 
Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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