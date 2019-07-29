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Bir tonluk ''Şampiyon'' otomobil parasına satıldı

Samsun'un Canik ilçesinde Mürsel Şahin'e ait 'Şampiyon' adlı 1 ton 50 kilogram ağırlığındaki simental ırkı boğa 20 bin 500 liraya satıldı.

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Çarşı Mahallesi'nde yaşayan Mürsel Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu sene de Canik Kurbanlık Pazarı'na gelerek büyükbaş hayvan satışı yaptığını söyledi.

"Şampiyon" adlı tosunun 1 ton 50 kilogram ağırlığıyla pazarın en büyük kurbanlığı olduğunu ifade eden Şahin, 25 bin lira fiyat biçtikleri hayvanı 20 bin 500 liraya sattıklarını belirtti.

Şahin, "Şampiyon kendi ineğimin danasıydı, 27 aylık. Canlı ağırlığı 1 ton 50 kilogram. 20 bin 500 liraya satıldı. Kurban pazarının en büyüğü. Özel bir bakımla böyle gelişiyor. Palet yem ile besleniyor. Arpa, mısır ile palet yem veriyoruz. Haliyle de güzel et tutuyor." dedi.

"Şampiyon"u 5 ortağın satın aldığını belirten Şahin, "Aynı kişiler 20 yıldan beri benden mal satın alıyorlar. Her yıl da bir tonluk mal alıyorlar. Onlar da kurban kesemeyenlere dağıtıyorlar. Her yıl özel olarak yetiştirdiğimiz kurbanlıkları alıp hayır yapıyorlar." diye konuştu.

Murat Şahin de özel yetiştirdikleri kurbanlıkları doğal besinlerle besleyerek bol oksijenli ortamda büyüttüklerini söyledi.

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