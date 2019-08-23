Yayınlandığı günden bu yana büyük izleyici kitlelerine hitap eden Bir Zamanlar Çukurova için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizi takipçileri Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli mi? sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırılıyor. 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yeni sezon heyecanla bekleniyor. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in başrolllerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, 30 Mayıs'ta ekranlara gelen 35. bölümüyle birlikte sezon finali yapmıştı. Şimdi gözler yeni sezon bölümlerine çevrildi. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsininiz. İşte tüm merak edilenler..

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi resmi olarak açıklanmadı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezona eylül ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir’in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar’a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder!

Konak’ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha’nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha’yı iffetsizlikle suçlar!

Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur’u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer.

Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul’dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır.

Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha’yı tamamen çıkarmaya çalışır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NEDİR?

1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerini Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)'un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanmaya başladığı ilk bölümden beri ilgiyle izleniyor.