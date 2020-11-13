13 Kasım 2020 Cuma 11:59 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 11:59

Ünlü müzisyen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla adından söz ettirmeyi başardı. Paylaştığı fotoğraflarda yoğun spor temposunun karşılığını fazlasıyla aldığı görülen Biricik Suden, yeni görüntüsüyle takipçilerinin ilgisini çekiyor. Peki Biricik Suden kimdir? Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler.

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Başarılı modacı, 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de dünyaya geldi. Anne babası Yugoslav göçmeni olan Suden'in, bir abisi vardır. 16 yaşındayken teyzesi Biricik'i evlat edinerek bütün mirasını ona bıraktığından ailesininkinden farklı bir soyada sahiptir. Çocukluğu Yeniköy'de geçti. Dört yaşındayken okumayı sökünce okula başladı. Atatürk Kız Lisesi'nden mezun oldu. Nişantaşı'nda LCC (Language and Culture Centre)'de grafik ve illüstrasyon eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde İbrahim Safi resim atölyesine devam etti. Gelişimi için 4 yıl da Paris'te kaldı.

Biricik Suden, 1976 yılında başrolünde Rüştü Asyalı'nın oynadığı Keloğlan adlı filmde oynadı. 2011 yılında Televizyonda Hayat Bilgisi adlı programı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile birlikte sundu.

Suden, 1986 yılında İlker İnanoğlu ile evlendi ve 1988 yılında boşandı. Ardından 1989 yılında Kral TV'nin eski yöneticisi Kerim Sağlam ile evlense de 7 yıl sonra 1996 yılında boşandı. 2001 yılında Mehmet Pisak ile Las Vegas'ta evlendi ve bu evlilikte de aradığını bulamadı. Biricik Suden 2003 yılında Mazhar Alanson ile evlendi.