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Bisikletle 29 ülke dolaşan Fransız gezgin, Malatya'da mola verdi

Fransa'dan 11 ay önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Mael Boisgontier (37), 29 ülke dolaştı. Şu ana kadar 17 bin 212 kilometre yol yapan Boisgontier'in Türkiye'deki son durağı Malatya oldu.

  • DHA
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Edirne'den giriş yaptıktan sonra İstanbul, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Kırşehir, Kayseri ve Kapadokya'yı gezen Boisgontier, Malatya'da mola verdi. Kayısısı ile ünlü kentte olmaktan memnuniyetini dile getiren Boisgontier, bisikletiyle dağ bayır dolaştığını söyledi. Türkiye'de ziyaret ettiği her noktada kendisine çay ikram edildiğini ifade eden ve bisikletine gezdiği ülkelerin bayrağını yapıştıran Fransız bisiklet seyahatçisi Boisgontier, Türkiye'den sonra İran'a, Türkmenistan'a Özbekistan'a, Moğolistan'a Çin ve Japonya'ya gidecek.

Fransız bisikletçi 27 gündür Türkiye'de turladığını belirterek, "Buradan sonra İran, Türkmenistan, Özbekistan, Çin ve Japonya'ya geçeceğim. Kapadokya'dan buraya geliyorum. Buradan sonra tekrar yola çıkacağım. Bütün insanlar yardım etti. Dışarıda çadırda kalıyorum. Türk insanları çok yardımsever. Gördüğü yerde çayını veriyor, yemeğini veriyor" dedi.

Boisgontier, Malatya'da verdiği moladan sonra Ağrı'da bulunan Gürbuak Sınır Kapısı'ndan diğer ülkelere gitmek için yola çıktı.

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