23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7246
  • 6,3715
  • 277.166
  • 100088
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

‘Bitcoin Safiye’ paraları yurt dışına kaçırmış

Bitcoin vurgununda her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aydın'da patlak veren ve Türkiye'nin her yerinde yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran Safiye Gökçen Yüce'ye ait 15 kripto cüzdan olan 'blokchain' hesabının olduğu ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bitcoin vurgununda her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aydın'da patlak veren ve Türkiye'nin her yerinde yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran Safiye Gökçen Yüce'ye ait 15 kripto cüzdan olan 'blokchain' hesabının olduğu ortaya çıktı. Hesaplarında sürekli hareketlilikler tespit edilen Yüce, her geçen gün servetine servet katarken, dolandırdığı vatandaşlardan aldığı milyonlarca lirayı yurtdışındaki hesaplara aktardığı belirlendi.
 
Öte yandan, Bitcoin Safiye, piyasa sektöründeki yatırımcıları da tedirgin etti.
 
(Yeni Asır)

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

'Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi'

'Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi'

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

MSB: Rasulayn'daki su tesisi onarılıp çalıştırılacak

MSB: Rasulayn'daki su tesisi onarılıp çalıştırılacak

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi

Firari bandocu askere 27 yıl sonra dava

Firari bandocu askere 27 yıl sonra dava

Siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı

Siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı

Yastık altından ekonomiye rekor katkı

Yastık altından ekonomiye rekor katkı
 

POPÜLER HABERLER

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Dansçı casus Mata Hari'nin gizemli yaşamı

Dansçı casus Mata Hari'nin gizemli yaşamı

1450 metre rakımda yer alıyor, görenleri büyülüyor

1450 metre rakımda yer alıyor, görenleri büyülüyor

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA