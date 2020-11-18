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Yaşam

Bitlis'te 53 sığınmacı yakalandı

Bitlis'te bir kamyonette 53 düzensiz göçmen yakalandı.

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 21:01 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 21:01
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Bitlis'te bir kamyonette 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adilcevaz'da Çimenli yol kontrol uygulama noktasında yapılan uygulamada, bir kamyonette yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 49 Afganistan, 3 Bangladeş ve 1 Pakistan uyruklu 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişini organize ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kentte suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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