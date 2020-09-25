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Yaşam

Bitlis'te 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Tekneyle Bitlis'in Adilcevaz ilçesine getirilen 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

DHA25 Eylül 2020 Cuma 22:34 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 22:34
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın yaptığı kontrollerde Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adilcevaz ilçesi Erikbağı köyünün Van Gölü sahilinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekipleri, Van’dan tekneyle bölgeye getirilen 4'ü Pakistan ve 3'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 7 kaçak göçmen ile Van Gölü’nden kaçakları tekneyle getiren 2 organizatörü yakalayarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç idaresine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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