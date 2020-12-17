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Yaşam

Bitlis'te onlarca göçmen yakalandı

Bitlis'te bir kamyonette 47 düzensiz göçmen yakalandı.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 23:10 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 23:10
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 Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir kamyonet içerisinde 47 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce 16 Aralık'ta Adilcevaz ilçe merkezinde durdurulan bir kamyonet içerisinde 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen sevkiyatını yapan H.A. isimli organizatör gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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