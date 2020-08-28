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Yaşam

Bitlis'te, terör örgütü propagandasına gözaltı

Bitlis'te, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs gözaltına alındı.

DHA28 Ağustos 2020 Cuma 18:38 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 18:38
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunan E.E., jandarma tarafından gözaltına alındı. E.E., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde düzelenen operasyonda, Facebook hesabı üzerinden terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlar yapan E.E., gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.E., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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