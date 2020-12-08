İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Aralık 2020 Salı / 23 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8165
  • EURO
    9,4622
  • ALTIN
    470.266
  • BIST100
    1339.89
Yaşam

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'te 5 şüpheli kısıtlama saatlerinde iş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalandı.

AA08 Aralık 2020 Salı 21:55 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 21:55
ABONE OL

 Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 şüpheli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde uyuşturucu kullanırken yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta ilçede sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir iş yerine girdi.

Şüpheliler E.C, M.Y, A.İ.G, T.C. ve E.M, yoğun duman ve uyuşturucu madde kullanımı materyallerin olduğu iş yerinde yakalandı.

Yerde bulunan kap içerisinde 3,35 gram sentetik uyuşturucu, 15,70 gram eroin ele geçirildi.

Zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası da uygulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.