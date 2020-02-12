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Yaşam

Biyonik kolla hayata tutundu

Gaziantep'te yaşayan Biyolog Zübeyde Nisa Karabacak, geçirdiği trafik kazasında sağ kolunun dirsek altını kaybetti. Zübeyde, ‘Revo' adını verdiği biyonik koluyla hayata tutundu.

IHA12.02.2020  10:36 - Güncelleme: 12.02.2020  10:36

Gaziantep’te yaşayan Biyolog Zübeyde Nisa Karabacak, geçirdiği trafik kazasında sağ kolunun dirsek altını kaybetti. Zübeyde, ‘Revo’ adını verdiği biyonik koluyla hayata tutundu.

Gaziantep’te geçirdiği trafik kazasında kolunun kaybeden 29 yaşındaki Zübeyde Nisa Karabacak, yaşadığı acıya rağmen hayata tutundu. Hayatına bir kolu eksik olarak devam eden Zübeyde’ye İzmir’de ‘Touch Bionics’ (biyonik dokunuş) adı verilen biyonik kol takıldı. Genç kız, kolu kesilmeden önceki gibi kolunu beyin gücüyle hareket ettirebilirken, insanlarla tokalaşıyor, çay bardağı gibi nesneleri kavrayıp, bilgisayar kullanıp makyaj yapabiliyor. Biyonik koluyla hayata tutunan Karabacak, biyonik kolunun özel kalemiyle yazı yazıyor.

TİROİD KANSERİNİ YENDİ, KALP AMELİYATI OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Atatürk Anı Müzesi’nde rehber olarak görev yapan Karabacak, üniversite öğrencisiyken tiroid kanserine yakalandığını anlattı. Karabacak, 5 yıl boyunca kanserle savaştı. Işın ve kemoterapi tedavisi gören Karabacak, 5 yılın sonunda kanseri yenmeyi başardı. Kanseri yenmesinin ardından 2 kere kalp krizi geçirdiğini anlatan Karabacak, “İki kez kalp krizi geçirdim. 24 yaşındayken açık kalp ameliyatı oldum. İki ölümcül rahatsızlığı atlatıp hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Yaşadığım bu olaylardan sonra Gaziantep’te bir trafik kazası geçirdim. Kazada sağ kol dirseğimin altı parçalandı. Ameliyatla bu kolum kesildi. Kolum kesildikten sonra biyonik kol arayışına geçtim. İngiltere’de biyonik kol yapıldığını buldum ve yaklaşık 4 yıl önce koluma biyonik kol takıldı. Biyonik kol takılmadan önceki geceyi biyonik kolu kucağıma alarak uyudum” dedi.

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