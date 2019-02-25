'Bize ait olanı bizden iyi kimse yapamaz'

13 il, 41 kulüpten 330 sporcunun katıldığı yarışmada Büyük Erkekler, Büyük Bayanlar, Genç Erkekler, Genç Bayanlar, Karma Minikler, Paralimpik Erkek ve Paralimpik Bayan kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. ‘Okçulukta da en iyi olmaya aday ülkeyiz’ diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, “Türkiye kendi karakteristik özelliği, zengin kültürü ile dünyada ilgi çeken cazibe merkezi haline gelen bir ülke olur. Kendi sporumuza sahip çıktığımız zaman dünya çapında başarı getiriyor” dedi.

DAHA GÜÇLÜ OLURUZ

Erdoğan, “Biz binicilikte de dünya çapında en iyi olmaya aday ülkeyiz. Güreşte en iyi ülkelerden biri olduğumuz gibi. Sporlarımıza sahip çıktığımızda bunun yansımalarını kültürün diğer sahalarında da görmeliyiz. Kendi sanatımıza, müziğimize, mehterimize, halk oyunlarımıza sahip çıkmak. Neden? Bunlar bize ait. Bunlar bize ait olduğu için kimse bunları bizden iyi yapamaz. Öyle olduğu için de dünyada sadece burada alınabilir. Bu bizi ne yapar. Dünyada daha çekici, güçlü kılar” dedi.