Bizim Köyün Şarkısı konusu nedir? Bizim Köyün Şarkısı filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam saat 20:00'da Show Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Bizim Köyün Şarkısı filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Tuğçe Soysop'un yönetmen koltuğunda oturduğu Bizim Köyün Şarkısı filminde İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri dönme kararıyla altüst olur. Bizim Köyün Şarkısı filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU NEDİR?

İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri dönme kararıyla altüst olur. Çınar ve ultra zeki kız kardeşi Zeynep köydeki hayata adapte olmaya çalışırken birbirinden komik durumlara düşer. Sonunda şehirden uzakta edindikleri arkadaşları onlara dostluğun önemini gösterecektir. Çınar ve Zeynep köy hayatına alışabilecek midir? Peki yeni arkadaşlarıyla müzik yarışmasında şehirlileri alt edip hayallerine kavuşabilecekler midir?

Güldür Güldür yazar ekibinin kaleminden çıkan ve şehir hayatından uzakta, dostluğun ve hayallerin hikayesini anlatan Bizim Köyün Şarkısı, izleyiciyi çocukların eğlenceli, müzikli dünyasına götürüyor. Her yaştan izleyiciyi kahkahaya boğacak filmin başrollerinde, Güldüy Güldüy Çocuk oyuncuları yer alıyor.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Bizim Köyün Şarkısı filminin oyuncu kadrosunda; Berat Efe Parlar, Dora Dalgıç, Esat Şekeroğlu, Tansel Öngel, Güneş Sayın, Sezai Aydın, Aslı Omağ ve Eda Döğer yer alıyor.