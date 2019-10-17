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Bizum Hoca filmi konusu nedir? Bizum Hoca filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Cezmi Baskın, Sabriye Kara, Seymen Aydın ve Şamil Kafkas'ın olduğu komedi filmi Bizum Hoca bu akşam saat 22:15'te Kanal D'de izleyiciler ile buluşacak. Bizum Hoca filmi konusu nedir? Bizum Hoca filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2013 yılında vizyona giren komedi türündeki film vizyona girdiği tarihten itibaren 29 hafta boyunca vizyonda kaldı. Bizum Hoca filminden 1.181.027,00 TL hasılat elde edildi. Bizum Hoca filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Bu akşam saat 22:15'te Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Bizum Hoca filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Bizum Hoca filmi konusu nedir? Bizum Hoca filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2013 yılında vizyona giren komedi türündeki film vizyona girdiği tarihten itibaren 29 hafta boyunca vizyonda kaldı. Bizum Hoca filminden 1.181.027,00 TL hasılat elde edildi. Bizum Hoca filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
BİZUM HOCA FİLMİ KONUSU NEDİR? 
Bizum Hoca, eğitimini tamamlamamış olmasına rağmen kendini yetiştirmiş bir Karadenizlidir. Din alimliği üzerine bildiği her şeyi İslam aydını olan babası Ahmet Fevzi Hoca'dan öğrenmiştir. Eşi Makbule'yi kaybettikten sonra hayatına kimseyi sokmayan Bizum Hoca, yaşadığı yerde herkesin akıl danıştığı bir insandır. Şen şakrak ve esprili birisi olarak bilinen hoca, bir yandan da İslam dininin maneviyatına odaklanmaktadır. Cemaatine dinde iyi ahlaklı ve vicdan sahibi bir insan olmanın en az ibadet etmek kadar önemli olduğunu ve evrensel bir değer olduğunu öğütler. Ancak cemaatin içinde Bizum Hoca'nın bu söylediklerine katılmayanlar da vardır. Bizum Hoca'nın imamlığı sona erip de Ekrem Hoca'nın imamlığı başlayınca alıştıkları düzene kavuştuğunu hisseden cemaat rahat bir nefes alır. 
 
Çünkü Bizum Hoca'nın insanca yaşamak için verdiği toplumsal mücadele ve ezber bozan sözleri onlara korkutucu gelmektedir. Bir yandan yöreye kurulacak olan HES inşaatına karşı çıkan Bizum Hoca, savunduğu düşünce nedeniyle, dini kendinden farklı algılayan Ekrem Hoca'yla bu zeminde de çatışmaktadır...Yemyeşil ve saf Karadeniz coğrafyası gibi bir karakteri olan Bizum Hoca, sözlerine saygı duyulan, çevresinde herkesin sevdiği bir adamdır. Doğaya büyük bir sevgi ve hayranlık besleyen ve hoca, aynı zamanda sözlerini çeşitli dini vecizlerle de süsleyen tipik bir Karadenizli'dir.
 

 
BİZUM HOCA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
2013 yapımcı Bizum Hoca filminde hikaye Trabzon’un bir köyümde çekimleri tamamlandı. Bizum Hoca filmi Dernekpazarı, Kondu mahallesinde çekildi. Filmin bazı sahneleri ise Filak Köyü, Yazlık Köy Of, Çaykara gibi yerlerde çekilmiştir.
 
BİZUM HOCA OYUNCULARI KİMLER? 
Bizum Hoca filminin oyuncu kadrosunda; Cezmi Baskın, Sabriye Kara, Seymen Aydın ve  Şamil Kafkas gibi isimler yer alıyor. 

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