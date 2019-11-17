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Black Friday hangi gün? Black Friday 2019 indirimleri ne zaman başlıyor?

Black Friday için heyecanlı bekleyiş başladı. Black Friday hangi gün? Black Friday 2019 indirimleri ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günü yapılan Black Friday hem E- Ticaret sitelerinde hem de mağazalarda yoğun ilgi görüyor. 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Black Friday hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Black Friday hangi gün? Black Friday 2019 indirimleri ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Black Friday için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Black Friday hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
BLACK FRİDAY HANGİ GÜN? 
Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 29 Kasım'da olacak. 
 
 
BLACK FRİDAY 2019 İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 
İnternet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Black Friday indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor.
 
BLACK FRIDAY NEDİR?
1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

 
Black Friday (Kara Cuma) ABD'de Şükran Günü'nünden sonraki ilk Cuma (Kasım ayının dördüncü Cuma günü) gününe denk gelen güne verilen addır. Black Friday, 1952'den bu yana ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve birçok ünlü marka ürünlerinde ciddi indirimler ve fırsatlar düzenler. Black Friday resmi bir tatil günü olmasa da Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına 'Şükran Günü'nden sonra' adı altında bir tatil günüdür.  Black Friday, ABD'de 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışveriş yapılan gündür. Black Friday günü birçok marka ciddi oranlarda indirimler yapar ve stoklar neredeyse sıfıra iner.
 
Black Friday teriminin ilk olarak ABD'nin Philadelphia kentinde ortaya çıkmıştır. Fakat Black Friday terimi ilk zamanlarda Şükran Günü'nden sonraki gün sokaklarda oluşan kalabalığı tanımlamak için kullanılıyordu. 1961 yılında ortaya çıkan Black Friday terimi ve kullanımı 20 yıl aradan sonra başka bir anlam kazandı. Yıllar geçtikçe başka bölgelerde de kullanılmaya başlanan Black Friday terimi bir süre sonra perakendecilerin indirim yaptığı gün anlamı kazandı.

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