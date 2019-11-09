23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Black Friday ne zaman? Black Friday 2019 indirimleri ne zaman başlayacak?

Birçok markada indirimli günler şimdiden başladı. Asıl indirimler ise Black Friday'de başlayacak. Black Friday ne zaman? Black Friday 2019 indirimleri ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Black Friday hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kasım ayının gelmesi ile birlikte Black Friday hakkında araştırmalarda yapılmaya başlandı. Black Friday ne zaman? Black Friday 2019 indirimleri ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günü yapılan Black Friday yani Kara Cuma hem E- Ticaret sitelerinde hem de mağazalarda yoğun ilgi görüyor. 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Friday için geri sayım başladı. Black Friday hakkında tüm detaylar sizlerle.. 
 
BLACK FRİDAY NE ZAMAN? 
Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 29 Kasım'da olacak. 

 
BLACK FRİDAY 2019 İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
İnternet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Black Friday indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor.
 
BLACK FRIDAY NEDİR?
1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.
 

 
Black Friday (Kara Cuma) ABD'de Şükran Günü'nünden sonraki ilk Cuma (Kasım ayının dördüncü Cuma günü) gününe denk gelen güne verilen addır. Black Friday, 1952'den bu yana ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve birçok ünlü marka ürünlerinde ciddi indirimler ve fırsatlar düzenler. Black Friday resmi bir tatil günü olmasa da Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına 'Şükran Günü'nden sonra' adı altında bir tatil günüdür.  Black Friday, ABD'de 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışveriş yapılan gündür. Black Friday günü birçok marka ciddi oranlarda indirimler yapar ve stoklar neredeyse sıfıra iner.
 
Black Friday teriminin ilk olarak ABD'nin Philadelphia kentinde ortaya çıkmıştır. Fakat Black Friday terimi ilk zamanlarda Şükran Günü'nden sonraki gün sokaklarda oluşan kalabalığı tanımlamak için kullanılıyordu. 1961 yılında ortaya çıkan Black Friday terimi ve kullanımı 20 yıl aradan sonra başka bir anlam kazandı. Yıllar geçtikçe başka bölgelerde de kullanılmaya başlanan Black Friday terimi bir süre sonra perakendecilerin indirim yaptığı gün anlamı kazandı.

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk: Bunun tekil bir olay gibi görülmesi doğru olmaz

Bakan Selçuk: Bunun tekil bir olay gibi görülmesi doğru olmaz

MSB: Teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine tacizleri sürüyor

MSB: Teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine tacizleri sürüyor

Gıda zehirlenmesini önlemek için ne yapılmalı? 

Gıda zehirlenmesini önlemek için ne yapılmalı? 

Boron piyasayı sildi süpürdü

Boron piyasayı sildi süpürdü

Bolu'da kedi ölümlerinin sırrı çözüldü

Bolu'da kedi ölümlerinin sırrı çözüldü

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Eli ve yüzüğü köpekbalığının karnından çıktı!

Eli ve yüzüğü köpekbalığının karnından çıktı!

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Çin üretimi savaş uçağına Türkiye damgası

Çin üretimi savaş uçağına Türkiye damgası

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu: Siyanür şüphesi var

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu: Siyanür şüphesi var

Soğuk Savaşın sembolüydü... Yıkılışının 30. yıl dönümü

Soğuk Savaşın sembolüydü... Yıkılışının 30. yıl dönümü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA