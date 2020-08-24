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Yaşam

Bodrum açıklarında botları arızalanan sığınmacıları Sahil Güvenlik kurtardı

Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında bindikleri lastik botun motoru arızası yapması üzerine sürüklenene sığınmacılar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:39 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:39
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında Yunan adalarına gitmek için lastik bot ile hareket eden ve içinde 21 sığınmacının bulunduğu lastik botun motoru arıza yaptı. Sürüklenen lastik botta bulunanlar acil yardım çağrısında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından belirlenen bölgede deniz üzerinde sürüklenen lastik bot içindeki 212 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna alarak kurtardı.

Kurtarılan sığınmacılar hakkında yapılan işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.

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